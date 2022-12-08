«دبي للتسوق».. قمة التشويق والعروض والجوائز في عامه الـ 28

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق، التي ستنطلق فعالياتها في 15 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 29 يناير المقبل، حيث سيكون سكان وزوار دبي، من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة، والجوائز القيّمة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بتجربة أحد أفضل احتفالات السنة الجديدة في العالم، إضافة إلى خوض تجارب متنوعة، من أبرزها المأكولات الفريدة، والسحوبات الضخمة، والعروض القيمة التي توفرها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وكذلك حضور الحفلات الموسيقية والعروض الحية لنجوم الفن من المنطقة والعالم، إلى جانب حضور فعاليات وأنشطة متنوعة في أهم مراكز التسوق والأسواق الخارجية والمهرجانات والوجهات المطلة على الشاطئ.

كما يتضمن المهرجان عودة عروض الألعاب النارية المفضلة للجميع، إضافة إلى عروض «الدرون» الضوئية المذهلة. ونظراً لشعبيتها الكبيرة في فعاليات المهرجان، تعود فعالية «نغمات دبي» أيضاً، حيث تقدم 10 أيام من الموسيقى والترفيه مع عروض حية لبعض المواهب المحلية الأكثر شهرة في المنطقة. وللمرة الأولى في المهرجان، يُقام مهرجان كور يونيتي للتخييم في حتا، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي خلال العطلة الأسبوعية، في أجواء مليئة بالمرح والمغامرة والنشاط.

تجارب مميزة

جاء الإعلان عن فعاليات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات، وعبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، وكلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة: «يتجدد مهرجان دبي للتسوق كل عام ليقدم تجارب مميزة لسكان وزوار دبي، وقمنا خلال الدورة الـ28 للمهرجان بإعداد جدول حافل بالفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي ستُقام في جميع أنحاء المدينة، وكذلك تقديم عروض ترويجية وجوائز مميزة للمتسوقين»، وأعرب الخاجة عن شكره للشركاء من القطاعين العام والخاص لمساهمتهم في تقديم الدعم والفعاليات والأنشطة المتنوعة التي من شأنها إثراء تجربة ضيوف المهرجان من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وبما يسهم أيضاً في تشجيع السياحة الداخلية.

الأسبوع الافتتاحي

تنطلق الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق بحفل افتتاح مذهل يوم الجمعة 16 ديسمبر، يتضمن حفلات موسيقية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة، إضافة إلى العديد من العروض الثقافية والترفيهية التي تستقطب العائلات.

وسيكون الزوار على موعد مع مشاهدة عروض رائعة تضيء سماء دبي في 15 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً من مواقع مختلفة.

كما تعود عروض الألعاب النارية اليومية في مهرجان دبي للتسوق برعاية مجموعة الزرعوني بقوة، لتوفر للجميع مشهداً مشوقاً، تتمازج فيه الإضاءة والصوت مع المنظر الخلاب لمعالم دبي الرائعة. وستكون العروض اليومية من 16 ديسمبر إلى 29 يناير في برج العرب، وجزيرة بلو واترز، وخور دبي، والسيف، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، في الساعة 8:30 مساءً أو التاسعة مساءً.

طائرات الدرون الضوئية

وتعود فعالية طائرات الدرون الضوئية التي طال انتظارها في مهرجان دبي للتسوق هذا العام مستوحاة من عروض البيع بالتجزئة خلال المهرجان بعرضين جديدين كلياً، تحت عنوان «مهرجان دبي للتسوق» و«مستقبل دبي» المستوحى من رؤية 2040. وتصاحب العرض، الذي يُعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتمتع بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة من الأغاني المؤلفة خصيصاً له. وتقام العروض مرتين يومياً خلال فترة مهرجان دبي للتسوق في الساعة السابعة مساءً و10 مساءً، وذلك في ذا بييتش وجزيرة بلو وواترز مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وسيتمتع الزوار بمشاهدة العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً و11 مساءً في ليلة رأس السنة الجديدة، كما يمكنهم الاستمتاع بعروض الليزر من 23 إلى 24 ديسمبر، ومن 13 إلى 14، وكذلك من 27 إلى 28 يناير.

تجربة تسوق فريدة

بإمكان المتسوقين خلال المهرجان الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر، حيث تقدم تخفيضات تراوح نسبتها بين 25% و75%، كما ستوفر أبرز العلامات التجارية العالمية تخفيضات لا تقبل المنافسة، وستمنح العملاء فرصة الحصول على صفقات غير مسبوقة في مراكز ووجهات التسوق في دبي.

مفاجآت يومية

تعود مفاجآت مهرجان دبي للتسوق اليومية من خلال تقديم عروض هائلة من مختلف العلامات التجارية لفترة محدودة، وسيتم الكشف عن المفاجآت اليومية قبل موعدها بـ24 ساعة.

وبالنسبة لأسواق مهرجان دبي للتسوق الشهيرة، فهي تقدم خلال هذه الدورة تجارب تسوق مجتمعية في الهواء الطلق من خلال المتاجر المؤقتة، ويمكن زيارة الأسواق في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، ومنها سوق السيف في منطقة خور دبي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في المرقبات.

وتتضمن وجهة التسوق الرائدة في مهرجان دبي للتسوق «اتصالات ام أو تي بي» أكشاك الطعام والمعارض المؤقتة لبعض أفضل شركات الأطعمة والمشروبات المحلية، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية للفنانين المحليين والإقليميين.

أفكار ومفاهيم جديدة

يقدم مهرجان دبي للتسوق متاجر (80’s)، دبي في «لاست إكزت الخوانيج»، التي تحاكي المتاجر المؤقتة القديمة من فترة الثمانينات والتسعينات وأوائل القرن ال21. وخلال الفترة من 23 ديسمبر إلى الثامن يناير، يمكن لجيل الألفية وجيل زد (مواليد الفترة 1981-2010) استعادة الذكريات من هذه الفترة من خلال رسومات الجرافيتي للفنانين المحليين، ومنطقة ألعاب الفيديو القديمة، والسيارات الكلاسيكية، وغيرها.

ويمكن للأصدقاء والعائلات حضور مهرجان كور يونيتي للتخييم في دبي، الذي يقدم ثلاثة أيام رائعة من الموسيقى والحركة والنشاط في حتّا. يجمع مهرجان التخييم بين أكثر المواهب الملهمة في مجال الصحة واللياقة.

«دبي للمجوهرات»

يشجع مهرجان دبي للتسوق على اقتناء الهدايا الأنيقة، حيث تطرح مجموعة دبي للمجوهرات الكثير من العروض والجوائز على مستوى المدينة. وسيحصل المتسوقون الذين يشترون الذهب والمجوهرات من المنافذ المشاركة على فرصة لدخول السحب، وأن يكونوا ضمن 100 فائز بـ250 غراماً من الذهب لكل متسوق، أي ما يعادل 25 كغ من الذهب إجمالاً خلال المهرجان. ويحصل المتسوقون على قسيمة واحدة لدخول السحب مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها على شراء المشغولات الذهبية، وقسيمتين لدخول السحب مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها على منتجات الألماس واللؤلؤ.

سحوبات إينوك الكبرىمع كل عملية شراء بقيمة 25 درهماً فقط في زووم، أو 50 درهماً في أوتوبرو، أو اختيار أي من خدمات «تسجيل» يمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الدخول في سحوبات اينوك الكبرى، حيث سيتم اختيار فائز واحد محظوظ يومياً، للفوز بـ100 ألف درهم نقداً.وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة نيسان باترول الجديدة كلياً، ومبلغ 100 ألف درهم نقداً يومياً عند شراء تذكرة من أي محطة وقود إينوك أو إيبكو مقابل 200 درهم من خلال سحوبات مهرجان دبي الكبرى.

سحب المهرجان

تعمل مجموعة مراكز التسوق في دبي على تعزيز تجربة التسوق في المهرجان بجوائز نقدية متنوعة، حيث يمكن التسوق والفوز بجوائز تصل إلى مليون درهم في الفترة من 15 ديسمبر إلى 29 يناير.

ومع عودة جوائز «مليونير شير»، يمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم، ودخول السحب الأسبوعي في الفترة من 15 ديسمبر إلى 29 يناير. كما يمكن للمتسوقين عند الدفع بمحفظة SHARE أو مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق SHARE ليكونوا أحد الرابحين من أصل ستة في millionaires SHARE لكل إيصال شراء بقيمة 300 درهم أو أكثر.

وبإمكان المتسوقين المشاركة في أفضل صفقة لهذا العام في دبي فستيفال سيتي مول، فمع كل إنفاق بقيمة 300 درهم أو أكثر على التسوق أو المأكولات أو التجارب الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوق من 15 ديسمبر إلى 29 يناير، تكون لديهم فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم.

سيتمكن المتسوقون من ربح مكافآت قيمة أسبوعياً مع برنامج مكافآت «تيكت» في مهرجان دبي للتسوق، البرنامج الأول من نوعه. من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023 ستمكنهم من الحصول على نقاط مضاعفة لدى تسوقكم من ضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية ووجهات التسوق، زوروا موقع (GetTickit.com) للاطلاع على القائمة، كما يمكن لأعضاء هذا التطبيق الفوز يومياً بالجوائز الرائعة الخاصة بوجهات الترفيه، والضيافة، والتسوق والمطاعم.

وستقدم اي ديلز أكثر من 200 سحب في مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، والجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، التي ستكون شقة في داون تاون دبي!

فعاليات ترفيهية يومية

يمنح مهرجان دبي للتسوق زواره فرصة مشاهدة أفضل لاعبي التنس في العالم مع انطلاق بطولة «دوري التنس العالمي» في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر في «كوكا كولا أرينا» في دبي، حيث يستعد ثلاثة من بين 18 لاعباً من نجوم التنس العالميين للمشاركة في البطولة، وهم «نوفاك ديوكوفيتش» و«إيغا شفيونتيك» و«ألكسندر زفيريف». وبعد مشاهدة اللاعبين البارزين يتنافسون في الملعب، يمكن الاستمتاع ليلاً بحفلات موسيقية رائعة تجمع أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، من بينهم «تييستو» و «ويزكيد» و«ني يو» و«ديدماو 5» و«محمد رمضان» و«أرمين فان بيورن».

كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالموسيقى الرائعة مع «الدي جيه» الحائز جائزة غرامي «تييستو» الذي يعود لدبي من جديد. وسيقدم النجم الهولندي عرضاً واحداً فقط في 19 ديسمبر في «كوكا كولا أرينا» خلال بطولة «دوري التنس العالمي».

إضافة إلى ذلك، تُقام خمسة عروض ليلية مذهلة في دبي خلال بطولة «دوري التنس العالمي»، حيث يعتلي ملك الموسيقى الإفريقية النيجيري «ويزكيد» المسرح في 20 ديسمبر بعد اليوم الأول من البطولة المشوقة. ويشتهر الفنان الحائز جائزة غرامي بإيقاعاته الإفريقية الرائعة، ما جعله أحد أكثر الفنانين الأفارقة تأثيراً على مر التاريخ. وفي 21 ديسمبر، سيقدم نجم موسيقى ريذم آند بلوز الأميركي «ني يو» عرضاً على مسرح «كوكا كولا أرينا»، يتضمن أفضل الألحان من ألبوماته الأكثر مبيعاً. كما سيقضى المتسوقون ليلة مليئة بالتشويق مع أول عرض حي لـ«ديدماو 5» في دبي.

أما ليلة 22 ديسمبر، فستشهد مشاركة الفنان الكندي الذي يقدم أشهر أغانيه، ولن ينسى الجميع ليلة 23 ديسمبر مع حفل المطرب ومغني الراب والنجم المصري محمد رمضان. وسيستمتع الحضور بحفل موسيقي استثنائي مع «أرمين فان بيورن» وهو يعزف أغانيه الشهيرة، حيث سيقدم ملك الموسيقى الهولندي عرضاً على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 24 ديسمبر. وتتوافر تذاكر جميع مباريات بطولة «دوري التنس العالمي»، إضافة إلى العروض المسائية على موقع VisitDubai.com بأسعار تبدأ من 199 درهماً.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام أمسية موسيقية رائعة مع الفنان الكبير كاظم الساهر في دبي أوبرا، حيث تُقام حفلتي «قيصر الأغنية العربية» يومي 23 و24 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما يمكن الاستمتاع بتجربة موسيقية راقية قبل احتفالات السنة الجديدة من خلال التوجه إلى «كوكا كولا أرينا» لمشاهدة الفنان الهولندي «مارتن غاركس» في عرضه الحي في 30 ديسمبر. وتُفتح أبواب المسرح في الساعة السادسة مساءً لحضور الحفل، حيث سيقدم الفنان الكبير أشهر أغانيه التي تتضمن Animals، وScared To Be Lonely، إلى جانب الكثير من الأغاني الأخرى، وتبدأ أسعار التذاكر من 175 درهماً.

دبي بيتس

ويشهد مهرجان هذا العام عودة فعالية دبي بيتس باستضافة 10 فنانين يقدمون مختلف الأنواع الموسيقية على مدار يومين متتاليين، التي تتضمن مزيجاً رائعاً من الموسيقى التي ترضي جميع الأذواق. وسيحظى الفنانون أصحاب الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفرصة تقديم العروض لأول مرة على مسرح دبي بيتس في 6 و7 يناير.

وتعود فعالية نغمات دبي المرتقبة خلال الفترة من 6 إلى 15 يناير في 12 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء دبي، وتقدم عروضاً موسيقية وترفيهية حية للعديد من الفنانين المحليين الموهوبين، منهم حمدان العبري وعلياء العلي وميثا المنصوري وشيباني وغيرهم. وتقام العروض يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً.

فنون وتجارب ثقافية

سيعيش المتسوقون تجربة تنبض بالحياة والألوان مع 11 عرضاً مذهلاً للألعاب البهلوانية على مدار سبعة أيام من خلال عرض OVO في «كوكا كولا أرينا» من 12 حتى 18 يناير، بدءاً من الساعة 8 مساءً. ويركز العرض على الطاقة والحركة وتعدد الألوان، حيث يستكشف جمال التنوع البيولوجي بكل تبايناته وحيويته من خلال الألعاب البهلوانية التي تسلط الضوء على الشخصيات والقدرات الفريدة.

يُقام «مهرجان القوز للفنون» في «السركال أفنيو» من 29 حتى 30 يناير 2023، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حقّقته نسخة العام الماضي. يُعتبر هذا المهرجان من أكبر الفعاليات المعنية بالاحتفاء بالفنون والثقافة في المنطقة، مع المعارض وورش العمل المتخصصة والعروض الحية المميّزة للمواهب المحلية. ويمكن اصطحاب الأصدقاء أو أفراد العائلة لمشاهدة العديد من المعارض التي تضم معروضات مختارة لفنانين من جميع أنحاء العالم، أو مشاهدة الأفلام ليلاً في السينما. كما تتوفّر مساحات للأنشطة الخاصة بالأطفال، لقضاء يوم عائلي ممتع ومفيد، ويمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة، حيث يُقام هذا المهرجان في الهواء الطلق. تتوافر التذاكر مجاناً، ولكن يجب الحجز مقدماً.

سباقات «ميدان»

يمكن زيارة مضمار ميدان للسباق لمشاهدة الخيول الأصيلة والفرسان الموهوبين في المنطقة أثناء التنافس على الجائزة الكبرى. ويُقام هذا التحدي المحلي بالتزامن مع كرنفال كأس دبي العالمي، حيث من المقرر أن تستمر السباقات حتى 19 فبراير.

«الجريمة الغامضة»

يستمتع زوار المهرجان بفرصة القيام ببعض الأنشطة المشوقة، من خلال تجربة «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير، حيث يمكن المشاركة في البرنامج التفاعلي الممتد لـ90 دقيقة، وتناول الطعام والمشروبات لمدة 30 دقيقة في التراس بإطلالته الخلابة على منطقة الخور، قبل بدء حل لغز «الجريمة الغامضة».

هانز زيمر

يقدم المؤلف الموسيقي الشهير في هوليوود، هانز زيمر، مع فرقته المكونة من 45 عازفاً وراقصاً، عرضاً حياً للمرة الأولى في الشرق الأوسط في «كوكا كولا أرينا» يوم 27 يناير 2023. وسيقدم الفنان الحائز جائزة الأوسكار مرات عدة، والحائز جائزة غرامي، عرضاً موسيقياً فريداً، يتضمن مقطوعات مجموعة من أشهر الأفلام العالمية.

«بوب أب»

يدعم مشروع بوب أب مهرجان دبي للتسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعلامات التجارية الحالية والجديدة، في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك الملابس، والمأكولات والمشروبات، والمجوهرات، والإكسسوارات، والمزيد. كما سيتمتع الزوار والمقيمون بتجربة تسوق فريدة من نوعها في العديد من المتاجر المميزة، التي تعرض العلامات تجارية.

أداء استعراضي

سيكون المتسوقون على موعد مع العروض الترفيهية أثناء التسوق في مهرجان هذا العام، مع فنون دبي للأداء الاستعراضي التي تقدم عدداً كبيراً من العروض داخل مراكز التسوق، وكذلك في الهواء الطلق. ستظهر العروض الراقصة والموسيقية وعروض المسرح والسيرك في جميع أنحاء المدينة أثناء فترات التسوق طوال فترة المهرجان. وتقام هذه العروض الترفيهية المفاجئة في العديد من المواقع.

أضواء دبي

يتضمن مهرجان دبي للتسوق أيضاً 10 وجهات فنية تفاعلية فريدة من نوعها لفنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم. فمن 15 ديسمبر إلى 29 يناير، ستقام النسخة الثانية من مشروع «أضواء دبي» في سيتي ووك 2، والتي ستمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة سلسلة من العروض الفنية الضوئية المبهرة التي تنبض بالألوان الزاهية، أبرزها عرض بعنوان The Sparks Within.

أضواء المدينة

ستتزين المدينة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق بالتصاميم ومجسمات الإضاءة التي تضفي أجواء من المرح والاحتفال، بدءاً من مطار دبي الدولي وصولاً إلى الشوارع الرئيسة والمعالم البارزة في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى تصاميم حقائب التسوق العملاقة المضيئة والموجودة في تسعة مواقع مختلفة والهياكل الرقمية لمهرجان دبي للتسوق في شارع حصة. ولا يجب تفويت تجربة الإضاءة الغامرة في السيف.

أحمد الخاجة:

«التعاون بين القطاعين العام والخاص يثمر تجارب استثنائية لسكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

عروض «الدرون» الضوئية، والألعاب النارية، ووجهات تسوق تضيف أبعاداً رائعة للحدث.

حفلات غنائية يحييها أشهر الفنانين العرب والعالميين، مثل كاظم الساهر، وهانز زيمر.

800

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