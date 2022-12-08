مفاجآت «طيران الإمارات».. على الأرض وفي الأجواء

أعلنت «طيران الإمارات» توفيرها مفاجآت في موسم العطلات لجميع عملائها على الأرض وفي الأجواء، من قوائم الطعام الخاصة بعيد الميلاد، ووسائل الراحة، وأفكار الهدايا، إلى قوائم تشغيل الأفلام والموسيقى الاحتفالية.

وأشارت إلى أن الاحتفالات تبدأ من كاونترات إجراءات السفر، وفي الصالات الخاصة في المطارات الدولية، وعلى الرحلات، ما يمنح المسافرين خلال الشهر الجاري أوقاتاً سعيدة ومرحة.

وتسود الأجواء الاحتفالية صالات «طيران الإمارات»، إذ تقدم أطباقاً رئيسة وحلويات وفطائر موسمية للرواد من ركاب الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات». وتكتمل المتعة والأجواء الاحتفالية طوال الشهر، مع وجبات وأنوار عيد الميلاد باللونين الأخضر والأحمر. أما الطبق الرئيس في جميع الدرجات، فهو الديك الرومي المشوي مع مستلزماته، بالإضافة إلى الحلويات الخاصة بالمناسبة، مثل كعكة الزنجبيل الفاخرة المحشوة بالكريمة وصلصة القرفة.

وتضم «مكتبة طيران الإمارات الموسيقية» على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice تشكيلة من الموسيقى العالمية الكلاسيكية والحديثة والأفلام، ومنها الخاص بعيد الميلاد.