مدينة إكسبو دبي تحفّز مبادرات تعافي الأرض

أعلنت مدينة إكسبو دبي فتح باب استقبال الترشيحات لجائزة «إيرث شوت» العالمية، إذ اختيرت المدينة ضمن عدد من الشركاء العالميين للجائزة، لتحديد الحلول المؤثرة التي تسهم في استعادة كوكب الأرض عافيته.

وضمن هذه الشراكة؛ ستعمل المدينة على متابعة الإرث الرائد لـ«إكسبو 2020 دبي»، عبر الاستمرار في إشراك الجمهور في القضايا الاجتماعية والبيئية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وتضافرت جهود «إكسبو 2020 دبي» وموانئ دبي العالمية، ليصبحا شريكاً مؤسساً للتحالف العالمي لجائزة «إيرث شوت»، التي أسسها الأمير وليام دوق كامبريدج في عام 2020، لتحفيز التغيير والمساعدة في إصلاح وتجديد الكوكب خلال العقد المقبل الحرج بالنسبة للأرض.

وتماشياً مع رؤية مدينة إكسبو دبي لمستقبل أكثر استدامة، يمكن للمدينة ترشيح الأفراد والمجتمعات والشركات والمؤسسات، التي تحقق حلولها أكبر قدر من التقدم، نحو تحقيق الأهداف الخمسة البسيطة والطموحة لجائزة «إيرث شوت»، وهي حماية الطبيعة وتعافيها وتنقية هوائنا وإحياء محيطاتنا، وبناء عالم خال من النفايات وإصلاح المناخ.

وتنظر جائزة «إيرث شوت» في الحلول التي تجاوزت مرحلة الفكرة الأولية، والتي تم تطويرها واختبارها ميدانياً، ووصلت إلى عتبة التحول لتوسيع نطاق تأثيرها. وتفحص الترشيحات ضمن عملية تقييم دقيقة، تتوج باختيار خمسة فائزين من قبل مجلس الجائزة.