لص منحوس يقتحم متجرا فيه 40 شرطيا

لم يخطر على بال لص منحوس ان المكان الذي قرر سرقته، يتواجد فيه اكثر من 40 شرطيا صدفة، حيث يشاركون في مناسبة تثقيفية للأطفال.

وقال بيان للشرطة وفقا لموقع "وندو" أن السلطات في فلوريدا اعتقلت رجلاً أثناء محاولته السرقة من متجر مليء برجال الشرطة.

وذكر مكتب مأمور مقاطعة أوسكويلا أن الرجل حاول السرقة من متجر ولمرت من متجر خلال مناسبة سنوية يقيمها قسم الشرطة لأطفال المجتمع.

ووفقًا لمكتب المأمور، حضر الحدث ما يقرب من 40 شرطيا إلى جانب فريق الطب الشرعي وفريق خدمة المجتمع والمأمور ماركوس لوبيز داخل المتجر.

وتعرفت السلطات على المشتبه به مشيرة إلى أن اسمه براد ونشرت صوراً للرجل المقيد مع الأشياء التي تمت مصادرتها، ووصف مكتب العمدة محاولة السرقة بأنها كانت "فكرة سيئة".