لص محجوزة رخصته قيادته يستعين بـ «أوبر» ليسرق مصرفا

لم يتمكن سارق البنك جيسون كريسماس من القيادة الأسبوع الماضي، بسبب حجز رخصة قيادته، فقرر الاستعانة بخدمة أوبر لكي يقوم بسرقة مصرف ويعود بعدها لمنزله بسلام.

واستخدم كريسماس سيارة أجرة «أوبر» بهدف سرقة بنك هنتنغتون في ساوثفيلد بولاية ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية)

وطالب كريسماس، 42 عامًا حينما وصل لوجهته، سائق أوبر بالانتظار حتى عودته.

وارتدى كريسماس بكل برود حين مغادرته السيارة قناعًا ليتوجه بعدها إلى داخل البنك. وفي الداخل سرق اللص المال تحت تهديد السلاح، وغادر متجها للسيارة مرة أخرى التي نقلته إلى المنزل.

وعندما تم إطلاق إنذار المصرف بعد وقت قصير من الساعة 5 مساء يوم الأربعاء، 16 نوفمبر، استخدمت الشرطة كاميرات المراقبة لتحديد لوحة أرقام لـ «سيارة الهروب» غير العادية وقامت بعدها باستجواب السائق.

وأوضح سائق أوبر أنه لا يعرف شيئًا عن السرقة ولم يسأل اللص ماذا يفعل، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى توصلت الشرطة إلى نقطة الالتقاء الخاصة بسارق البنك والتي كانت عنوان منزل اللص بكل بساطة.

وقال رئيس شرطة ساوثفيلد إلفين بارين لشبكة "فوكس 2 نيوز": «هذه طريقة غير معتادة للغاية لارتكاب عملية سطو مسلح في مدينتنا».

ونشرت الشرطة فيديو القبض على اللص مكبل اليدين وملقى على أرضية شقته.

وبسبب وجود العديد من اللطخات الحمراء على ملابس الموقوف، سألته الشرطة عما إذا كان قد تم إطلاق النار عليه.

وقال بيان الشرطة أن كريسماس «كان يرتدي نفس ملابس السرقة التي كانت مغطاة بصبغة حمراء.»

وقال قائد الشرطة بارين «إنه مع اقتراب موسم الأعياد، يقوم الناس أحيانًا بأشياء يائسة.»

ووجهت إلى اللص كريسماس تهمة السطو على بنك ولا يزال وراء القضبان في انتظار دفع كفالة نصف مليون دولار.