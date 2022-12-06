بهجة «عيد الاتحاد» مستمرة في دبي

سادت مظاهر البهجة مختلف أرجاء الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، مستذكرين الوحدة والدعائم التي أرساها الآباء المؤسسون، وكذلك الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، لتصبح في مصافّ الدول المتقدمة. وبدت دبي بأبهى حلة وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية السعيدة مع عروض الألعاب النارية، وأشكال الإضاءة المتنوعة في الشوارع الرئيسة والمعالم البارزة، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة.

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالمناسبة الوطنية الغالية، تنظيم جدول حافل بالفعاليات المتميزة والعروض والتخفيضات والجوائز في أنحاء المدينة حتى 11 ديسمبر الجاري.

وتوهجت سماء دبي خلال عطلة عيد الاتحاد بعروض الألعاب النارية المبهرة في ذي بوينت، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز. كما نظمت أمسية غنائية في الثاني من ديسمبر أحياها الفنان عيضة المنهالي والفنانة داليا مبارك، إذ قدَما باقة من أشهر أغانيهما، كما أقيمت عروض حصرية في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي.