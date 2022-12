اللاعب "الأكثر وسامة" في "كأس العالم" يغلق هاتفه بعد مئات طلبات الزواج (صور وفيديو)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن اللاعب الكوري تشو جيو سونغ "يعاني" من كثرة طلبات التواصل معه، بعد تألقه مؤخرا في كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب الصحيفة، اضطر اللاعب الذي وصف بـ"الأكثر وسامة في مونديال قطر" لإغلاق هاتفه من كثرة طلبات الزواج التي تصله في مكالمات هاتفية ورسائل نصية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصد ملايين من المعجبين والمعجبات ما جعل حسابه على "إنستغرام"، والذي كان يتابعه 20 ألف شخص فقط، يحظى بمليوني متابع في ليلة وضحاها.

وبلغ الهوس الكبير باللاعب لدرجة أن مقطع فيديو يصور تشو جالسا على المقعد حقق أكثر من 8 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونجح اللاعب في تسجيل ثنائية ضد غانا ساهمت في صعود المنتخب الكوري إلى دور الـ 16، حيث نجحوا أيضا في قلب تأخرهم أمام البرتغال بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين لهدف.

