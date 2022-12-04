طريقة جديدة وسهلة وقليلة الكلفة لفحص الحمل في البيت

توصل علماء لطريقة جديدة قد تضع نهاية لاختبار الحمل التقليدي القائم على فحص البول، والذي ظل متبعا لفترة طويلة من الزمن.

ومن المتوقع أن يتم طرح اختبار SaliStick للكشف على الحمل باستخدام اللعاب، بتكلفة 8 جنيهات إسترلينية (9.8 دولارات أميركية)، في بريطانيا العام القادم، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وتعليقا على الاختراع، قال غاي كريف، المؤسس المشارك لشركة Salignostics، إن "المفهوم حديث للغاية ومختلف تماما عن الطريقة الحالية لعمل اختبار العمل"

وأضاف كريف حسب "سكاي نيوز عربية": "الاختبار بسيط للغاية، حيث تضع المرأة العصا ذات الرؤوس الإسفنجية في فمها لبضع لحظات، تماما كما تفعل مع ميزان الحرارة. ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، وتحصل على النتيجة في أقل من 10دقائق".

ووفق كريف فإن استبيانا للرأي خاص بالشركة قد أشار إلى أن 70 بالمئة من المشاركات أكدن عزمهن استخدام الاختبار الجديد.

ويمكن استخدام SaliStick لاختبار الحمل من اليوم الأول من غياب الدورة الشهرية.

وأظهرت تجربة أن الاختبار حدد حالات الحمل بنسبة دقة بلغت 95 بالمئة، بينما أعطت قراءة إيجابية خاطئة في أقل من 3 مرات بـ100 تجربة، وهذا يجعلها أقل دقة بقليل من الاختبارات التي تعتمد على البول والتي تدعي الدقة بنسبة 99 بالمئة.