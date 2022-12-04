معالم المنامة تتزين ابتهاجاً بعيد الاتحاد

احتفت مملكة البحرين بالذكرى الـ51 لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة وأهم معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاء بهذه المناسبة، في تعبير صادق عن روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين.

وتأتي المبادرة تأكيداً على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، والأهمية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.