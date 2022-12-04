7 ملهمين إماراتيين تحت الضوء في عيد الاتحاد

أضاء الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ51، أول من أمس، على أصحاب قصص ملهمة، نجحوا في نقش بصماتهم بميادين مختلفة، إذ تلخص حكايات نجاحهم وتفوّقهم ملامح من طموح هذا الوطن، وما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كانت بالأمس مجرّد أحلام، وما ينتظرها من مستقبل مشرق، بفضل العزيمة والإخلاص تحت مظلة الاتحاد.

وينتمي «الملهمون السبعة» إلى قطاعات حيوية تركز عليها دولة الإمارات في مسيرتها وتطلّعها نحو المستقبل الواعد، وهي: العلوم البحرية، والبيئة، والزراعة، والفضاء، ووسائل النقل، والطاقة المتجدّدة، والتعليم، وغيرها من الميادين التي برع فيها أبناء هذا الوطن الذي يحتفي بأجمل أيامه وأغلاها.. وهو عيد الاتحاد الـ51.

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