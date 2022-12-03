بطاقات بريدية مجانية محدودة الإصدار في عيد الاتحاد

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، أمس، مجموعة من البطاقات البريدية محدودة الإصدار، وأكشاك لصناديق البريد، في إطار مبادرتها الجديدة «من أبوظبي إلى العالم»، وذلك بالتزامن مع احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51.

تُسهم هذه المبادرة في مساعدة جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح، على اكتشاف أبوظبي على طريقتهم، ومشاركة أفضل ما تقدمه الإمارة من تجارب ومعالم سياحية فريدة مع العالم والاحتفال، خاصة خلال فترة العطلات.

تحمل البطاقات البريدية المجانية شعار الحملة الترويجية الجديدة «حيّاكم في أبوظبي»، وتصور أبرز معالم ومواقع الإمارة السياحية والترفيهية والثقافية والتراثية، والمناظر الطبيعية الخلابة من جميع أنحاء الإمارة، سعياً إلى تشجيع أفراد المجتمع المحلي والزوار على اقتنائها، وإرسال عبارات التهنئة إلى أحبائهم في جميع أنحاء العالم، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات ورأس السنة الجديدة، وأعياد الميلاد، بالإضافة إلى الترحيب بهم لاكتشاف مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي، التي تتيح لهم فرصة الاسترخاء، وتجديد الطاقة والصفاء الذهني، والاستمتاع بلحظات لا تُنسى وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية.