 لجأ الى بصار لانقاذه من كابوس فكانت النتيجة كارثية

تحول كابوس رجل هندي بلدغة ثعبان يراوده مرارًا وتكرارًا إلى حقيقة واقعة عندما عضه ثعبان بالفعل في لسانه وكاد يقتله.

وقعت الحادثة في ولاية تاميل نادو في الهند، وفقًا لموقع "بوستس"، فإن حين حاول رجل يبلغ من العمر 54 عامًا التخلص من كابوس متكرر يتلخص بلدغة ثعبان له، قرر الذهاب إلى بصار شهير في المنطقة والذي بدوره قد له نصحية عجيبة هي أن يذهب لزيارة الى وكر ثعبان.

ولم يكتفي البصار بهذا الحد من النصيحة، بل طلب منه ان يظهر للثعبان لسانه، وهذا مافعله الرحل حرفيا لكن الثعبان كان له رأي أخر حيث انقض على لسان الرجل ولدغه فيهن ليفقد الرجل وعيه ويسقط على الأرض.

بعد ذلك، نقله أقاربه وأفراد أسرته إلى المستشفى، حيث اضطر الأطباء إلى قطع لسان الضحية لإنقاذ حياته.

وقال الدكتور س. سينثيل كوماران ، كبير الأطباء في مركز إرود مانيان الطبي ، إن المريض دخل المستشفى مع نزيف حاد من الفم. وأوضح " تأثرت أنسجة لسان الضحية بسبب سم الأفعى. في مثل هذه الحالة، لإنقاذ المريض، يجب قطع لسانه. حتى بعد قطع لسانه ، كان علينا الكفاح لمدة أربعة أيام لإنقاذ حياته".