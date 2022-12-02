حديقة أم الإمارات تستقبل الزوّار بفعاليات خاصة احتفالاً بعيد الاتحاد

تحتفل حديقة أم الإمارات، في العاصمة أبوظبي، اليوم وغداً، بعيد الاتحاد الـ51 للدولة بباقة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

وتطغى جوانب التقاليد الإماراتية على احتفالات عيد الاتحاد، حيث سيستمتع الزوار بأجمل عروض الرقص الشعبية، والنقش بالحناء، كما سيتمكن الأطفال الصغار من المشاركة في ورشة عمل مميزة لتعليم نسج وتجديل سعف النخيل لصنع منتجات وأدوات مبتكرة. وسيتزين الأطفال أيضاً بأجمل الرسوم على الوجه وستتاح لهم الفرصة لركوب الجمل أو المهر الصغير. وسيشاهد زوار حديقة أم الإمارات أيضاً عروض الرقص الإماراتي الشعبي التي سيقدمها طلاب «مدرسة أبوظبي جرامرسكول»، لمشاركة مشاعر البهجة والفرح مع الزوار خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ51.

ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال المواسم السابقة، تعود تجربة «باونس المتنقلة» إلى حديقة أم الإمارات وللسنة الثالثة على التوالي، لتوفر للزوار باقة من تجارب القفز الترفيهية في الهواء الطلق، اعتباراً من أول ديسمبر، حيث سيتمكن الزوار وبإشراف فريق عمل باونس المتخصص بإدارة التجارب الترفيهية، من الاستمتاع بالقفز واستعراض قدراتهم في منطقة القفز الحر وتعلم مهارات جديدة على كيس الهواء العملاق.

وستشهد احتفالات عيد الاتحاد أيضاً فعالية «سوق الحديقة» التي تتميز بالعديد من خيارات الطعام الشهية والتجارب العائلية والسلع المميزة والحرف اليدوية والمنتجات الغذائية المحلية الطازجة.