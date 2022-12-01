تتزيّن دبي بأبهى حلة في عيد الاتحاد الـ51، وتنظم مجموعة من الأمسيات الغنائية، وعروض الألعاب النارية، والعديد من الفعاليات الترفيهية في أنحاء المدينة ضمن فعاليات الاحتفالات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، خلال الفترة من الغد وحتى 11 ديسمبر الجاري.

وتكتسي المدينة بالمجسمات الاحتفالية وتصميمات الإضاءة بألوان علم دولة الإمارات، وتنظم مراكز التسوق والوجهات الشهيرة عروضاً تراثية وترفيهية عائلية، وتقدم فرصاً للفوز بجوائز.

ويمكن للزوار لقاء شخصيتي دبي المفضلتين «مدهش» و«دانة» في أماكن عدة في المدينة، مثل: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وجيت أفينيو، وابن بطوطة مول، وذا سيركل، ونخيل مول، والخوانيج ووك، وسيتي سنتر ديرة، وريفرلاند دبي في دبي باركس آند ريزورتس.

وسيكون زوار العديد من الوجهات الشهيرة على موعد مع عروض للألعاب النارية غداً، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية أخرى.