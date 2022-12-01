في صحراء دبي.. سفاري فاخرة على ضوء القمر

كشفت «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، والرائدة في إدارة الوجهة وتنظيم الجولات السياحية في دولة الإمارات، عن توسيع أماكن الإقامة، وتطوير الخدمات في مخيمها الصحراوي لتحسين تجربتها الشهيرة: «رحلات السفاري الليلي»، الشهيرة أيضاً باسم «التخييم الصحراوي الفاخر» في محمية دبي الصحراوية.

ويحتوي المخيم على أماكن إقامة في الخيام، مع منصة خشبية وسط منطقة خضراء طبيعية، مع ركن مشترك لتناول الطعام، وشرفة مراقبة وموقد نار للتجمعات في الوسط.

ويوفر المخيم في هذا الموسم خيارات إقامة جديدة في نقطة مشاهدة قريبة أعلى الكثبان الرملية، إذ يمكن للضيوف التمتع بالخصوصية والهدوء، وبإطلالة بانورامية لمشاهد شروق وغروب الشمس، إضافة إلى خيارات الأطعمة والمشروبات كجزء من تجربة التخييم الصحراوية.

وقال مدير عام شركة «المغامرات العربية»، مهند ملحس: «توفر رحلة السفاري الليلي في صحراء دبي تجربة لا مثيل لها في الطبيعة، ويهتم فريق خبرائنا بكل شيء، إذ نشهد نمواً في الطلب على مجموعتنا الكاملة من تجارب الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم، ولاتزال الإقامة في الصحراء على رأس قائمة ورغبات المقيمين والزوار على السواء».

ويضم مخيم المغامرات العربية حالياً ثماني خيام فاخرة، ويمكن حجز كل مكان إقامة بمفرده، كما يمكن حجز المخيم بأكمله على أساس حصري للعائلات الكبيرة أو مجموعات الأصدقاء الذين يبحثون عن قضاء وقت ممتع معاً في موقع فريد.

تبدأ رحلة السفاري الليلي بنقل الضيوف من مقرهم. ويتوافر خيار الوصول بالسيارة الخاصة لسكان دولة الإمارات، والقيادة عبر المحمية باتباع «دليل سفاري». ويمكن ركوب الجِمال للوصول إلى المخيم، وتشتمل أماكن الإقامة الفاخرة في المخيم على سرير مزدوج، ويحيط بكل خيمة منصة خاصة ومنطقة جلوس. كما يتوافر خارج الخيمة حمّام دش، ومرافق دورة المياه.

ويُقدّم للضيوف خيارات متنوعة طوال التجربة، بما في ذلك وقت مراقبة غروب الشمس في الصحراء، إلى جانب وجبة مسائية. ويمكن أيضاً ترتيب نزهة على الأقدام في الطبيعة للضيوف في الوقت الذي يختارونه، مع مرشد سفاري من خبراء «المغامرات العربية». كما يُقدّم لهم أيضاً وجبة إفطار ساخنة من المشويات وسط الطبيعة، وتختتم التجربة بإعادتهم إلى مقارهم في المدينة.

مهند ملحس:

• «لاتزال الإقامة في الصحراء على رأس قائمة ورغبات المقيمين والزوار على حد سواء».

تجربة هادئة

صممت «المغامرات العربية» التابعة لمجموعة الإمارات، برامج «السفاري الليلي» و«السفاري مع القيادة الذاتية»، لإتاحة رحلات التخييم والسفاري الصحراوي الشاملة في دبي، وهي من بين العروض الوحيدة المتوافرة لدخول محمية دبي الصحراوية للاستمتاع بتجربة جميلة بين أحضان الطبيعة، بعيداً عن صخب المدينة.