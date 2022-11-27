الطبيب المعالج لشيرين: مخدرات منة شلبي للنشوة والسعادة و"بتعدّل المزاج"

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية الطب في جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، أن المخدرات المضبوطة مع الفنانة المصرية منّة شلبي في مطار القاهرة تعدّ من مشتقات الحشيش.

جاء ذلك بعد أن حاول فريق الدفاع القانوني عن الفنانة شلبي إثبات أن ما وجد معها "ليس نباتاً مخدّراً صريحاً"،

وأضاف عبد المقصود في تصريحات إعلامية "حسب خبرتي أن مثل هذه الأنواع من المخدرات تباع بحرية ودون قيود أو تجريم في بعض الولايات الأميركية، في حين تجرّمها ولايات أخرى. كما أنها مجرمة قانونا في مصر، ووجودها مع الفنانة يعد جريمة حيازة مواد غير مشروعة ومخالفة، لأنها مدرجة في جدول المخدرات". ولفت إلى أن هذه المضبوطات تؤثر على الجهاز العصبي والذاكرة، وتعطي نوعا من النشوة المؤقتة، كما أنها تشوش الرؤية، وتغير من الألوان.

كذلك أوضح عبد المقصود أن تعاطي هذه الأنواع يؤدي لتعديل المزاج والشعور بالسعادة والفرحة والبهجة تماماً كأنواع الشوكولاتة المحشوة بالحشيش، مضيفا أن أكياس الماريجوانا التي ضبطت أيضا بحوزة الفنانة تعد من مشتقات الحشيش.

يشار إلى أن النيابة المصرية كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.

وقد أصدرت جمارك مطار القاهرة بياناً أوضحت فيه أنها ضبطت راكبة مصرية (الفنانة منّة شلبي)، بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

وأضافت أن مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر ضبط شلبي أثناء محاولتها الخروج من الصالة، حيث أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وتبين وجود 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 غراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات.

كما شملت المضبوطات كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، مضيفة أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر.

وبينما أكد محامي دفاع الفنانة المصرية عدم توافر أركان حيازة المخدرات أمام جهات التحقيق معتمداً على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وأن ما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتا مخدرا صريحا، أصدرت النيابة أمر إخلاء السبيل بالكفالة بتهمة حيازة المخدرات.