بيع رسالة من إليزابيث الثانية في مزاد علني

تبيع دار مزادات ألمانية رسالة شخصية لملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، التي توفيت في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 96 عاماً.

وتعرض دار «إيبلي» للمزادات الرسالة التي كتبتها الملكة بتاريخ 1966. وجاءت في صفحتين، وكانت موجّهة إلى الفارسة الألمانية إيتي بليش، التي فازت خيولها في سباق «إبسوم ديربي» في إنجلترا مرتين.

واستهلت الملكة الخطاب بـ«عزيزتي السيدة بليش»، وأضافت

أن الصبر ربما يكون أهم فضيلة في تربية الخيول، إضافة إلى القليل من الحظ.