هانز زيمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط من بوابة دبي

تستقبل دبي خلال شهر يناير المقبل أول عروض هانز زيمر، في الشرق الأوسط، وهو المؤلف الموسيقي الألماني المعروف والحائز العديد من جوائز الأوسكار، وصانع مقطوعات الموسيقى التصويرية الأكثر شهرة في تاريخ السينما.

وتحظى حفلات هانز زيمر المباشرة بإقبال كبير من عشاق موسيقاه من شتى أنحاء العالم، حيث يأخذهم إلى عالم جميل يتنقل بهم بين الروائع التي ألّفها، ومن بينها «الأسد الملك» و«المصارع» و«قراصنة الكاريبي» و«كثيب»، فيلم الخيال العلمي الملحمي المرشح لجائزة الأوسكار عام 2021، والذي تم تصويره في أبوظبي.

وستقام الحفلة الموسيقية الفريدة في «كوكا كولا أرينا» في دبي 27 يناير المقبل، حيث ستتضمن ساعتين ونصف الساعة من التوزيعات الجديدة المبتكرة لأشهر الأعمال السابقة للملحن الحائز جائزة الأوسكار، والتي سيقدّمها مباشرةً على خشبة المسرح، إلى جانب فرقة أوركسترا كبيرة وفرقة هانز زيمر الرائعة من العازفين والراقصين.

ويقام عرض هانز زيمر الحيّ في إطار سلسلة الحملة التسويقية «دبي تقدّم»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسيكون أحد العروض الختامية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنطلق فعالياته في مختلف أنحاء المدينة في منتصف ديسمبر 2022 وحتى 29 يناير 2023.

وقال هانز زيمر: «يسعدني أن تكون دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف عرض (هانز زيمر لايف)، هذه المدينة التي عززت مكانتها واحدةً من أكثر مدن العالم تشويقاً وتطوراً وتنوعاً، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية بما يشكل لي فرصة مميزة لمخاطبة جمهور متعدد الثقافات بلغة الموسيقى العالمية. نتطلع قدماً لتقديم عرضنا في هذه المدينة الرائعة، ودعوة سكانها لحضور أمسية لا تُنسى مفعمة بالموسيقى والترفيه».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «إن استضافة دبي لأول حفل حي في الشرق الأوسط للموسيقار العالمي هانز زيمر يعزز من مكانة المدينة وجهةً عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات والحفلات الكبرى لأبرز الأسماء الفنية والحائزة جوائز مرموقة من شتى أنحاء العالم. وهو ما يستدعي منا أيضاً مواصلة العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لتقديم أرقى وأفضل الفعاليات والعروض بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ونتطلع للترحيب بهانز زيمر والأوركسترا المرافقة له في دبي خلال شهر يناير المقبل، وكذلك إتاحة الفرصة للجمهور لحضور هذا العرض المميز والأول له في المنطقة».

• تحظى حفلات هانز زيمر بإقبال كبير من عشاق موسيقاه من شتى أنحاء العالم.