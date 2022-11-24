بريطانيا.. وفاة سائق توصيل بسبب عروض "الجمعة السوداء"

توفي سائق توصيل بريطاني في سيارته بعد العمل على تسليم الطرود سبعة أيام في الأسبوع خلال الفترة التي تسبق "الجمعة السوداء" والتي تشهد خصومات كبيرة على المنتجات يقابلها عمليات شراء وتوصيل ضخمة.

تم العثور على وارن نورتون ، 49 عامًا ، وجسده ملقى فوق عجلة القيادة داخل سيارته في مستودع شركة DPD التي يعمل لصالحها، أمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووارن هو أب عازب لطفلة واحدة في الـ14 من عمرها، وعمل حوالي 14 ساعة في اليوم لأسابيع متواصلة خلال موسم "الجمعة السوداء".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "كان وارن يعمل كل الساعات تحت أشعة الشمس مؤخرًا لتسليم أكبر عدد ممكن من الطرود".

وأضاف: "يحاول المدراء إقناعك بالعمل لأيام أكثر وساعات أطول لكونك تعمل بالمياومة، ويجب إخلاء أرضية المستودع من الطرود بأي ثمن."

لاحظ زملاء وارن وجوده داخل سيارة التوصيل بالمستودع وهو ملقٍ برأسه على عجلة القيادة وظنوا أنه نائم وقاموا بالنقر على النافذة لإيقاظه لكنه لم يرد.

ثم حطم أحدهم النافذة ليجده ميتا.

تلقى وارن الإنعاش القلبي الرئوي ولكن تم إعلان وفاته في أرض المستودع.

يعمل وارن مع شركة DPD للتوصيل منذ عامين، ويقال أنه كان يقود سيارته ستة أو سبعة أيام في الأسبوع ، بدءًا من الساعة 6 صباحًاوحتى الساعة 8 مساءً في بعض الأحيان، ويكسب حوالي 120 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم، ما يعادل 145 دولار.