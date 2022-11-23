سعي دولي إلى إبعاد "القردة" عن الجدري لمكافحة الوصم السلبي!

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة تسمية جدري القردة إلى "MPOX" في إطار مكافحة بما يعرف بالوصم السلبي.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، لفتت الصحيفة إلى أن مثل هذا القرار يرجع إلى الضغط المتزايد من ممثلي الإدارة الرئاسية الأميركية، الذين دعوا قادة منظمة الصحة العالمية بشكل خاص إلى تغيير اسم المرض ولم يستبعدوا أن تعمل الولايات المتحدة على هذا الأمر من جانب واحد إذا لم تستجب المنظمة بالسرعة الكافية.

وكما أشارت صحيفة "بوليتيكو"، فقد يتم الإعلان عن القرار في 23 نوفمبر.

وكان قد أُعلن من قبل في منتصف يونيو الماضي أن منظمة الصحة العالمية ترغب في تغيير اسم مرض جدري القردة في أقرب وقت، وذلك بعد تقارير علمية تحدثت عن عدم دقة الاسم الحالي.

الجدير بالذكر أن مرض جدري القردة الذي انتشر مؤخرا في عدة دول في مختلف القارات، وهو عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر.



وفي العادة يكون المرض خفيفا، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن قد يعاني البعض من مضاعفات.