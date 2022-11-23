«ستارز كون» في دبي.. يومان مع نجومك المفضلين

تستضيف دبي، خلال السبت والأحد المقبلين، باقة من النجوم والمشاهير، خلال أول حدث Stars Con يفتح أبوابه بالكامل في الشرق الأوسط في بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن بين نجوم الصف الأول من هوليوود الذين يشاركون في «ستارز كون» بدبي: جوردن باتريك سميث، ديفيد أندريس، لوكا بيروش، مايكل كودليتز، دان فوجلر، وتوم ولاشيها. إضافة إلى فنانين عالميين من بينهم ديفيد أنغلو رومان.

وقال ممثل عن الحدث: «يُعدّ الشرق الأوسط، خصوصاً دبي، من الوجهات المفضلة لزيارات المشاهير العالميين ونجوم هوليوود، سواء كان ذلك لحدث ما أو ربما للاستمتاع بعطلاتهم. لذلك أنشأنا الحدث الذي يشكل تجمعاً واسع النطاق يجمع مشاهير ومعجبي ثقافة (البوب) معاً. وأي مكان بالنسبة لنا أفضل من دبي لإقامة الحدث الأول في هذا الجزء من العالم»، مضيفاً: «الفعاليات ستضم مجموعة من النجوم الذين يشعرون بالحماسة بالقدر نفسه، لمنح معجبي ثقافة (البوب) تجربة فريدة لا تُنسى».

وخلال الحدث الذي يستمر يومين، ستتاح للمعجبين فرصة للالتقاء مع الممثلين المفضلين لديهم، من خلال أنشطة مختلفة، مثل: جلسات التصوير، جلسات التوقيع، اللقاءات، الترحيب، لوحات الأسئلة والأجوبة، وتجارب ثقافة «البوب» المجانية.

يشار إلى أن Stars Con هي منظمة تأسست مع طموح لجمع شمل معجبين ثقافة «البوب»، من أنحاء العالم، في مكان واحد. ومن خلال المنظمة أطلق الحدث الخاص الذي يقدم لمحبيه تجارب متنوّعة. كما سيتمكن الزوّار من تجربة العديد من الأنشطة المجانية في الحدث، بما في ذلك: ألعاب الطاولة وتجارب الواقع الافتراضي وبطولات الألعاب ومقابلة صُنّاع أفلام محليين وفناني الكتب الهزلية المصورة.