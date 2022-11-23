لبنان: رحيل صانع النجوم ورفيقهم.. روميو لحود

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الملحن ومصمم الاستعراضات والكاتب، روميو لحود، توفي عن عمر ناهز 92 عاماً، أمس، الذي يصادف «يوم الاستقلال» في لبنان.

ونعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الفقيد في بيان جاء فيه: «أغمض روميو عينيه في ذكرى الاستقلال، وقلبه مثقل بالحزن، على وطن أبدع في الإضاءة على تراثه، فكان أغنيته الدائمة كلمة، لحناً، صوتاً، أداءً، ومسرح إبداعاته، متألقاً، أنيقاً، في الزمن الجميل الذي نستعيده في الذاكرة صوراً زاهية، هيهات أن تتكرر».

كما نعاه عدد من الفنانين والشخصيات العامة اللبنانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المغنية إليسا والمغني سعد رمضان والمذيع التلفزيوني نيشان والمغنية كارول سماحة والممثل عصاب مرعب.

وكتبت الإعلامية جيزال خوري على «تويتر»: «رحل روميو لحود، رائد المسرح الغنائي في لبنان. صانع النجوم ورفيقهم».

وتابعت: «بدأ في مهرجانات بعلبك سنة 1963 مع صباح، وأطلق عصام رجي وطوني حنا وإيلي شويري وغسان صليبا وسلوى القطريب.. رحل في (يوم استقلال) لبنان الذي حمله على مسارح عالمية، مثل الأوليمبيا وغيرها».

ولد لحود في يناير 1930 في بلدة حبالين بقضاء جبيل وعمل خلال مشواره على إحياء الفولكلور اللبناني وتطويره، من خلال العروض المسرحية والرقصات الاستعراضية التي مازالت مطبوعة في ذاكرة الجمهور. وحصل على وسام الأرز الوطني برتبة ضابط عام 1995، كما نال التكريم من مهرجانات ومؤسسات دولية.