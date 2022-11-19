مغردة شهيرة مٌهدَّدة بالسجن بعد رميها 100 ليرة تركية في المرحاض

تواجه إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات لإلقائها 100 ليرة تركية في المرحاض.

وطالب المدعون العامون الأتراك بالسجن لأكثر من سبع سنوات لها حيث احتُجزت لفترة وجيزة في أواخر أكتوبر بعد نشرها مقطع فيديو على "إنستغرام" قامت فيه بإلقاء ورقة 100 ليرة تركية عليها صورة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المرحاض.

وقالت ميكا كان راون ردا على الأشخاص الذين سألوا عن سبب قيامها بإلقاء الأموال في المرحاض في الفيديو الذي تم نشره في 21 أكتوبر: "يلقي الناس الأموال في الجداول والنوافير في أوروبا، ولا يحدث شيء. هل هي جريمة لأنني ألقيت 100 ليرة في مياه الصرف الصحي لبلدي الجميل؟".

وحسب موقع "روسيا اليوم" الذي نقل الخبر عن جريدة زمان التركية تواجه المغردة تهمة إهانة أتاتورك، وحكمها وفقا لقانون العقوبات التركي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويأتي منشور راون على "إنستغرام" في وقت فقدت فيه الليرة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.