القرية العالمية تطرح الباقات العائلية وهذه مزاياها

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق مبيعات الباقات العائلية المرتقبة لتكون متوفرة عبر متاجر "زووم" مختارة اعتبارًا من يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري.

وتوفر هذه الباقات القيّمة مجموعة من المزايا الفريدة لحامليها، تشمل ثمانية تذاكر دخول وقسيمة للمواقف المدفوعة، وبطاقة الروائع التي تحتوي على 120 نقطة يمكن استخدامها على جميع الوجهات الترفيهية في القرية العالمية. وكلّ ذلك مقابل 150 درهمًا فقط.

وسوف يستمتع الضيوف بالتجول بين الأجنحة السبعة والعشرين الجديدة والتي تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وأكثر من 3,500 منفذ للتسوق، وما يزيد عن 250 منفذ للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية، والجولات الشيقة في كرنفال™، والتي تجتمع على أرض القرية العالمية لتوفير أروع التجارب لجميع أفراد العائلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الباقات العائلية محدودة الكميّة، ويمكنكم زيارة موقع القرية العالمية الإلكتروني أو تنزيل التطبيق لمعرفة أماكن شراء هذه الباقات.