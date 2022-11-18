أثارت هلع الناس وحيرة العلماء.. أغنام تسير بحلقة دائرية لـ12 يوماً متواصلة (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تصويره في حظيرة أغنام شمال الصين الدهشة لدى مشاهديه، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وحير العلماء الذين عجزوا عن تفسيره.

الفيديو الذي جرى تصويره أوائل نوفمبر الجاري. تضمن مشهدا لقطيع من الأغنام تسير في دائرة متصلة لمدة اثني عشر يومًا كاملة دون توقف.

حيث كانت الأغنام تدور في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في شمال الصين في مشهد ترك الناس في حالة من الصدمة والارتباك أثناء محاولتهم فهم السلوك في الفيديو الذي انتشر يسرعة هائلة. وأصيبت صاحبة الأغنام بالذهول من تصرف قطيعها.

وقالت السيدة مياو في حديثها للإعلام المحلي إن الحركة الدائرية بدأت ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع. وفي اللقطات التي تم تصويرها من CCTV ، يمكن رؤية مئات الأغنام تتبع بعضها البعض في دائرة.

وتقف الخراف الأخرى في منتصف دائرة، قبل أن تقرر في النهاية الانضمام إلى البقية، فيما بقي عدد قليل منها في مركز الدائرة وظل صامتاً تمامًا. وتم تصوير مقاطع الفيديو الغامضة في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية في 4 نوفمبر.

ورغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت في المشهد المنتشر، فيما لم يُعرف السبب الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة وتقوم بهذا العرض المحير.

وحسب "العربية.نت" يقول خبراء إن مرضا يجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران. ويمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ ويمكن أن تكون الخراف مصابة به وتسبب في تصرفها بطريقة غريبة.

وفي العام الماضي، تسببت الأغنام في شرق ساسكس في ضجة مماثلة عندما شوهدت واقفة في دوائر متحدة المركز.

ودرس العلماء منذ فترة طويلة سبب تحرك بعض الحيوانات الأخرى مثل أسماك القرش والسلاحف في أنماط دائرية. ومع ذلك، لم يصلوا بعد إلى استنتاج حول السبب.