الصين.. أكبر رافعة في العالم مناسبة لجميع التضاريس تتم أول عملية رفع لها

أعلنت مجموعة "شيويتشو" الصينية لتصنيع الآلات الثقيلة عن إكمال أكبر رافعة في العالم مناسبة لجميع التضاريس أول عملية رفع لها مؤخرا في موقع لمشروع بري لطاقة الرياح في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصينية أمس، أطلق على الرافعة اسم XCA2600، ورفعت وزنا قدره 171 طنا إلى ارتفاع 160 مترا في موقع مشروع طاقة الرياح بالمقاطعة.

تتمتع الرافعة بقدرة تحميل أساسية تبلغ 2600 طن، ويمكنها رفع حمولة قصوى تزن 173 طنا إلى ارتفاع أقصى يبلغ 160 مترا، وهو ما يمكنه تحسين فعالية الرفع بشكل كبير في مشاريع تركيب توربينات الرياح الكبيرة للغاية.

يذكر أن مجموعة شيويتشو هي شركة متعددة الجنسيات لتصنيع الآلات الثقيلة، تصدر منتجاتها إلى أكثر من 191 دولة ومنطقة في أنحاء العالم.