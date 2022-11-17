صينيون هواة يحوّلون "آيفون" إلى هاتف "قابل للطيّ"

استطاع مهندسون صينيون "طيّ" هاتف آيفون، وهو الأمر الذي لم تخطط شركة "آبل" نفسها لفعله بعد، فعلى عكس العديد من منافسيها فإن الشركة الشهيرة لم تطلق بعد هاتفا قابلاً للطي.

ولكن البعض من مستخدمي يوتيوب ابتكروا في الصين نموذجا أوليا مثيرا للإعجاب يُظهر آيفون يطوى بواسطة قطعة مركزية في الشاشة.

وتم تصميم النموذج الأولي، المسمى "آيفون في"، بواسطة مهندسين وباستخدام "آيفون إكس"، وآلية طيّ من "موتوريلا ريزر".

والهاتف الذي استغرق صنعه أكثر من 200 يوم وكلف آلاف الدولارات، يحتوي أيضا على أحرف آيفون فضية على القطعة الوسطية وأيقونة آبل الشهيرة على ظهره.

ومن بين أكبر سبع شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم، قدمت ستة منها بالفعل شاشات قابلة للطي ، سامسونغ، و موتورولا، هواوي، وأوبو، و شاومي، و فيفو، لكن آبل لم تفعل ذلك.

ونشرت قناة Technological Aesthetics الصينية على موقع يوتيوب مقطع فيديو عرض تفاصيل المهمة الشاقة التي استمرت لأشهر لبناء الجهاز.

وحسب "سكاي نيوز عربية" استخدم الفريق، "آيفون إكس"، وهو هاتف عمره خمس سنوات بالفعل، لتحويله إلى هاتف حديث المظهر يعمل بنظام iOS 16.