حكم بسجن التركي عدنان أوكتار 8600 عام

قضت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء بسجن عدنان أوكتار الذي دين بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.

وحصد أوكتار المعروف باسم هارون يحيى شهرة من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الانترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس فاضحة كان يسميهنّ "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في يوليو 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وسبق أن دين أوكتار أوائل يناير 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.