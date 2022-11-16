ماسك يعيد إطلاق الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء على تويتر في 29 نوفمبر

قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيتم إعادة إطلاق الاشتراك في خدمة علامة التحقق الزرقاء على تويتر في 29 نوفمبر، في تأخير طفيف عن جدوله الزمني المبدئي لإعادة الخدمة على منصة التواصل الاجتماعي.



وكتب ماسك في تغريدة على تويتر أمس "تأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء حتى 29 نوفمبر للتأكد من أنها قوية للغاية".



وقال ماسك إنه في الإصدار الجديد، سيؤدي تغيير الاسم الذي تم التحقق منه إلى فقدان العلامة الزرقاء "حتى يتم تأكيد الاسم من قبل تويتر للوفاء بشروط الخدمة".



وكانت علامة التحقق الزرقاء محجوزة سابقا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.



ولكن تم طرح خيار الاشتراك، المتاح لأي شخص على استعداد للدفع، في وقت سابق من الأسبوع الحالي لمساعدة تويتر على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.



وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس شركة تسلا إن خدمة تويتر بلو ستعود على الأرجح "في نهاية الأسبوع القادم".



وأوقف تويتر مؤقتا يوم الجمعة خدمة الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء التي أُعلن عنها في الآونة الأخيرة مقابل ثمانية دولارات مع انتشار الحسابات المزيفة.



وجاء التغيير بعد أسبوع واحد من استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.