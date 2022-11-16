حظر «غاز الضحك» لغايات الترفيه في هولندا

أعلنت هولندا، أول من أمس، منعها اعتباراً من الأول من يناير المقبل حيازة أو بيع أكسيد النيتروجين، المعروف بغاز الضحك الذي يستخدمه شباب خلال الاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية رغم مخاطره. وقالت وزارتا العدل والصحة الهولنديتان في بيان مشترك إن غاز الضحك سيُدرج على «القائمة الثانية للقانون بشأن الأفيون»، ما يعني حظر بيعه أو حيازته. ويبقى الاستخدام المهني لأكسيد النيتروجين مسموحاً في الأوساط الطبية أو الغذائية.

ويُستخدم هذا الغاز كمسكّن للآلام في الطب، لكنه مستخدم أيضاً لتأثيراته النفسية على المدى القصير، خلال فترة لا تتجاوز ثلاث إلى أربع دقائق، عند تنشقه. وقال وزير الصحة والرخاء والرياضة مارتن فان أويخن إن «استخدام أكسيد النيتروجين لغايات الترفيه يسبب مخاطر صحية هائلة».