تايلور سويفت تهيمن بـ «الأربعة» على جوائز «إم.تي.في»

فازت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في للموسيقى الأوروبية، أول من أمس، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة 10 دقائق عن أغنيتها المصورة «أول تو ويل» (كل شيء على ما يرام).

كما فازت سويفت بجائزة أفضل فنان وأفضل موسيقى بوب ​​وأفضل فيديو وأفضل فيديو طويل. بينما فازت نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى هيب هوب، وفاز منسق الأغاني الفرنسي ومنتج التسجيلات ديفيد جوتا بأفضل جائزة إلكترونية وأفضل تعاون.

وبث الحفل على قناة إم.تي.في من دوسلدورف في غرب ألمانيا، وشهد تكريم موسيقيين من البرازيل إلى كوريا الجنوبية.

وشاركت في الحفل فرقة كالوش الأوكرانية، الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي قدمت أغنية «ستيفانيا».

وفاز نجم البوب ​​البريطاني هاري ستايلز في فئة «أفضل بث مباشر» وحصدت لاليزا مانوبان المولودة في تايلاند جائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية في فئة أكبر معجبين.