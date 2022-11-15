ميريام فارس في القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن انطلاق أول حفلاتها الفنية للموسم 27، والذي ستحييه النجمة ميريام فارس؛ 23 نوفمبر الجاري على خشبة المسرح الرئيس للقرية العالمية.

وينظم حفل ميريام فارس، التي تسجل ثالث حضور لها في القرية العالمية بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات و«العربية 99 إف إم».

وتعدّ ميريام فارس النجمة الأولى ضمن كوكبة من الفنانين من الوطن العربي، وبوليوود، والعالم، الذين ستستضيفهم القرية العالمية في موسمها الجاري، وسيكشف عنهم لاحقاً.

وتتميز ميريام بأدائها الفني الشامل الذي يجمع بين الغناء والاستعراض والتمثيل، وحققت خلال مسيرتها نجاحات كبيرة، واشتهرت بأغنيات عدة منذ ظهورها لأول مرة في عام 2003، ومن أشهر أغانيها «نفسي أقولهالك»، و«قومي»، و«أنا والشوق».

وحصدت أحدث أغاني ميريام فارس «هذا الحلو» أكثر من 160 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ولها بصمات ليس فقط على الساحة الفنية العربية، ولكن أيضاً على المستوى الدولي من خلال تعاونها الفني المتنوّع، إذ دخلت في عام 2009، في شراكة مع مغني الراب الأميركي فلو ريدا في أغنية «وايلد وانس»، إذ تم دمج موسيقى البوب العربية مع موسيقى الهيب هوب والراب الإنجليزية. وظهرت ميريام العام الماضي في وثائقي على منصة «نتفليكس» يتناول حياة المغنية وتجربتها خلال فترة الإغلاق.