نهائيات «ببجي العالمية» تنطلق 19 الجاري في مدينة إكسبو دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون مع شركة «في إس بي إن»، الرائدة عالمياً في أنشطة وحلول الرياضات الإلكترونية، عن طرح التذاكر لحضور نهائيات بطولة ببجي العالمية 2022 التي يستضيفها مهرجان دبي للرياضات الرقمية لأول مرة في المنطقة بين 17 و20 الجاري في القاعة الشمالية لمركز دبي للمعارض، ضمن مدينة إكسبو دبي، بعد انطلاق فعاليات الدورة الافتتاحية من المهرجان في التاسع من الشهر الجاري.

ويتنافس في البطولة 32 فريقاً من أربع مناطق للفوز باللقب، والفوز بجائزة تزيد قيمتها على مليوني دولار. ويحظى عشاق اللعبة في المنطقة بفرصة حضور النهائيات الكبرى للبطولة، ومشاهدة الفرق الـ16 المتأهلة مباشرةً في موقع الاستضافة، أو من خلال تقنية البث المباشر إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ويتضمن مهرجان دبي للرياضات الرقمية الذي تتواصل فعالياته حتى 20 الجاري، مجموعة من الفعاليات الحية، والحفلات الموسيقية، والأنشطة الشعبية، كما يجمع أشهر اللاعبين ورواد الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم.

ومن فعاليات المهرجان الكبرى بطولة ببجي العالمية، وجيم إكسبو، وبوب كون الشرق الأوسط، وبطولة ماينكرافت المدرسية للرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى مجموعة من العروض الترويجية على أحدث الألعاب والمنتجات. كما يستضيف المهرجان حفلاً للفنان المصري الشهير ويجز في 19 الجاري.

ويحتفي المهرجان بالألعاب الإلكترونية لتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات الرقمية والأنشطة الترفيهية القائمة على التكنولوجيا ومدينة رائدة على صعيد الابتكار.