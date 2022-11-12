Bouguessa تطلق حقيبة أوناسة اليدوية

تشهد مجموعة Bouguessa FW22 إدخال إكسسوارات المنتجات الجلدية، التي ظهرت للمرة الأولى في حقيبة يد Ounassa تحمل اسم الجدة الراحلة للمصممة فايزة بوقصة، وتأتي حقيبة Ounassa بحجمين وفي درجتين، أسود وكريم أبيض جميل، وتتميز بميزات خاصة تسمح بالاستخدام المتعدد وكذلك مع حقيبة صغيرة مع مقبض طويل. صنع في إيطاليا من جلد العجل الناعم، والأجهزة النحاسية الأنيقة والنظيفة

BOUGUESSA هي علامة معاصرة للملابس الجاهزة تهدف إلى تقديم خزانة ملابس بسيطة تركز على قصات نظيفة وتفاصيل مميزة للمرأة القوية المتطورة مع دمج قصات حديثة للغاية وخطوط جريئة ودقة هندسية.

تأسست BOUGUESSA في دبي على يد فايزة بوقصة عام 2014 من الاستوديو الخاص بها في حي دبي للتصميم.