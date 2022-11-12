«نونيا أبراج بحيرات الجميرا».. عروض يومياً للزوار

تواكب «نونيا» أيام الصيف مع عروض كثيرة، ومع الأطباق اللذيذة التي من المؤكد أنها ستأخذ الضيوف إلى عالم آخر وإطلالات رائعة على أفق دبي الرائع. يمضي هذا المكان الآسيوي الأنيق والعصري قدماً بأقصى سرعة بعد إطلاقه بنجاح في أواخر يناير.

بسعر محدد قدره 99 درهماً للشخص الواحد، متاح من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة مساء. تقدم القائمة مجموعة مختارة من المقبلات والأطباق الرئيسة التي تتماشى مع إلهامها الآسيوي. بدءاً من حساء اليوم متبوعاً بمجموعة من «المقبلات» الخفيفة، فإن الضيوف مدعوون للاختيار من بين الأطباق المفضلة لدى الجميع، مثل «Truffle Crispy Lotus Stem»، أو «Satay Ayam»، أو «Tiger Prawn Har Gao»، أو «Chicken Szechuan»، تتطلب الأطباق الرئيسة مجموعة لذيذة تقدم شيئاً لكل ذوق بما في ذلك سمك القد الأسود الشهير NONYA أو الروبيان باللبن أو دجاج نونيا بالكاري / الخضار والمزيد من الخيارات. لإنهاء الغداء المثالي، هناك أيضاً حلوى خاصة للطاهي يتم تقديمها.

ويمكن الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع برانش ليلة الجمعة الذي تم إطلاقه حديثاً من الساعة السابعة مساء حتى الساعة 10 مساء.