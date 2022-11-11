امرأة تختبيء في كيس نايلون خوفا من "كورونا"

أذهلت امرأة مرعوبة من التقاط فيروس كورونا في الصين ركاب القطار المرافقين لها بردائها الواقي الذي كان حرفيا كيس نايلون يغطيها بالكامل.

وسجل أحد الركاب اللحظة الغريبة التي كانت فيها امرأة في كيس بلاستيكي ضخم وهي تهم بأكل موزة في قطار في الصين.

ولاحظ الرجل، المعروف باسم وانغ، الامرأة التي يبدو أنها جاعت فأخرجت موزة لتأكلها وهي ترتدي كيسًا بلاستيكيًا ضخمًا يغطيها حتى الركبة.

وانتشر الفيديو الذي صوره الرجل بقوة، نظرا لغرابة الموقف ورداء المرأة المبالغ به.

وقال وانغ لموقع "تشاينا مورنينغ بوست" هناك حالات تفشي لفيروس كورونا متفرقة في جميع أنحاء ووهان. لكن في رأيي ، من المتطرف بعض الشيء بالنسبة لهذه المرأة أن تحمي نفسها بهذه الطريقة."

ولكن مقطع الفيديو تسبب بانقسام الجمهور حيث أشار البعض إلى أن تناول الطعام في القطار غير قانوني في الصين، في حين جادل آخرون بأنها قد تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم.

ولم تكن المرأة ترتدي القناع الواقي الإلزامي كما يبدو، وإن كان من غير الواضح إن كان كيس النايلون الضخم كان لتعويضه.

ورغم غرابة المشهد إلى أن مقطع الفيديو الذي حاز على مشاهدات واسعة، يُظهر رجلاً ينام بهدوء بجانب السيدة الغريبة، فيما كان يقوم راكب آخر بتفقد هاتفه.

ودعت مواقع إخبارية إلى التعاطي بتسامح مع هذه المظاهر، ولا سيما في ظل إجراءات انتشار كورونا الحالية.