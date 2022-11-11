إيلون ماسك يحذّر موظفي «تويتر» من أيام صعبة

أبلغ إيلون ماسك موظفي «تويتر»، في أول بريد إلكتروني يرسله لهم، أن العمل عن بُعد لم يعد مسموحاً، محذراً من «أيام صعبة».

وقام ماسك، الذي استكمل صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط، بشطب نصف القوة العاملة، وأقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. كما أعلن سلسلة من الإجراءات من بينها فرض رسم قيمته ثمانية دولارات مقابل اشتراك علامة التحقق الزرقاء. وذكر التقرير أن ماسك قال في الرسالة إنه يتطلع إلى أن تمثل الاشتراكات نصف إيرادات «تويتر».

وتأتي خطوة ماسك متماشية مع السياسات المتبعة في شركتيه الأخريين «سبيس إكس» و«تسلا»، إذ طلب من الموظفين العمل من المكاتب لما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، أو ترك وظائفهم.