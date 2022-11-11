أبطال العالم يصعدون 1334 درجة سلم في دبي

يُجري المشاركون في سباق «دبي القابضة سكاي رن 2022» الاستعدادات النهائية للمشاركة في أحد أهم السباقات ضمن أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، ويواصل المشاركون التدريبات على مدار ساعات طويلة قبل انطلاق الدورة الــ17 من سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي والمستضيف لأولى البطولات العالمية على الإطلاق لجري الدرج التابعة للاتحاد الدولي للجري، والذي سيشهد حماساً كبيراً بين المتسابقين غداً. وسيضم السباق هذا العام ثلاث فئات للمشاركة، هي: عدّاؤو النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من أربعة مشاركين، وسيتطلب من المشاركين صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، والسباق مفتوح للعدّائين المحترفين والهواة على حد سواء. وسيعود ريعه بالكامل لمصلحة «مجلس الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة. وسيُشارك في أولى البطولات العالمية على الإطلاق لجري الدرج التابعة للاتحاد الدولي للجري العمودي هذه 21 رياضياً محترفاً عن فئة عدّائي النخبة، ومن بينهم الأسترالية «سيندي رييد» البالغة من العمر 40 عاماً، التي تمتد مسيرتها الرياضية لأكثر من 12 عاماً.