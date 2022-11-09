تحدي دبي للياقة.. نشاط ومرح

يواصل تحدي دبي للياقة نشر أجواء الحماس والمرح والنشاط بين سكان المدينة وزوارها، عبر برنامج حافل بالفعاليات المختلفة، وتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، لتحقيق أسلوب حياة أكثر صحةً.

وتعد المبادرة فرصة للجميع من كل الأعمار، لاسيما مع توافر الكثير من الخيارات التي تناسب كل الفئات، وافتتاح المزيد من المرافق الرياضية في أنحاء المدينة، إذ يمكن تجربة أكبر عدد من الرياضات خلال فترة التحدي، لتحديد الرياضة المثالية التي تناسب أسلوب حياتك وقدراتك البدنية.

وتمنح قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة الفرصة لصقل المهارات والاستمتاع ببعض المرح الرياضي في منطقة «ذا بوكس من نيسان».