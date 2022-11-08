الصين : ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا يضعف الآمال في رفع قيود الإغلاق عن "مدينة الآيفون"

زادت حالات كوفيد بأكثر من الضعف في مدينة تشنجتشو بوسط الصين، مما يضعف الآمال في أن ترفع السلطات القيود المفروضة على المنطقة المحيطة بأكبر مصنع لجهاز آيفون في العالم، قريبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتنتهي ظهر غد مهلة إغلاق المنطقة الاقتصادية بمطار مدينة تشنجتشو الصينية، التي يطلق عليها اسم "مدينة الآيفون" لوجود مصنع تجميع هواتف آيفون تابع لشركة "فوكسكون" شريكة التصنيع لشركة "آبل" بها.



وقد تمدد الحكومة المحلية هذه القيود - التي تحد من تدفق كل شيء باستثناء السلع الأساسية والأفراد- اعتمادا على التقدم المحرز في احتواء التفشي المحلي.



وقفزت حالات الإصابة بكوفيد في أنحاء المدينة إلى 733 حالة أمس، من 297 يوم الأحد.



وكانت "آبل" حذرت عملاءها يوم الأحد الماضي من توقع حدوث تأخير في شحنات "آيفون" بسبب قيود "كوفيد-19" في مصنع تشنجتشو



وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن العمال في مصنع تجميع "آيفون" في الصين فروا من المبنى بعد أن تسببت طفرة في حالات "كوفيد-19" في إغلاق المصنع تماما.