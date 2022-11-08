«إشراقات» يعرّف بالتجربة الإماراتية في التسامح

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان العالمي «إشراقات»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار «التسامح يثري المعرفة» ويستمر ثلاثة أيام في المجمع الثقافي بأبوظبي، بمشاركة محلية وعالمية بارزة.

ويشارك في أنشطة المهرجان 90 كاتباً وفناناً ومفكراً عالمياً، من خلال 82 برنامجاً وجلسة محلية ودولية بسبع لغات عالمية.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن المهرجان يفتح الباب واسعاً لمشاركة طلبة المدارس والجامعات والمدرسين، وأولياء الأمور، جنباً إلى جنب مع الجمهور العام، المهتم بقضايا التسامح لحضور النقاشات واللقاءات والأنشطة، مشيراً إلى أن هدف الوزارة من «إشراقات» نابع من رؤية واضحة بأهمية تعريف العالم بالتجربة الإماراتية في التسامح بين فئات المجتمع كافة.