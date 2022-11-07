القرية العالمية تفوز بـجائزتين عالميتين

فازت القرية العالمية، باثنتين من الجوائز العالمية من قبل "الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث" و"مجلس السلامة البريطاني" تقديراً لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة.

تكرّم جائزة "روسبا" الذهبية لسلامة الترفيه التي حصدتها القرية العالمية هذا العام، التميز في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تُعنى بشكل رئيسي في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار. ويتنافس على هذه الجائزة سنوياً ما يقرب من 2,000 مؤسسة؛ لنيل أعلى وأعرق وسام يتم منحه من قبل أقدم جائزة معنية بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

كذلك توّجت القرية العالمية بـ جائزة "سيف الشرف" من مجلس السلامة البريطاني للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تقديراً لإدارتها المميزة للصحة والسلامة والمخاطر البيئية.

وقال جاي ريكارد، مدير إدارة أول - الاستراتيجية المؤسسية والمخاطر في القرية العالمية: "نحرص دوماً على تعزيز إلتزامنا بتبني أعلى معايير الصحة والسلامة، التي تدعم رفاهية موظفينا،وشركائنا، وضيوفنا، .

من جانبها قالت جوليا سمول، مدير إدارة الإنجازات في روسبا: "نبارك للقرية العالمية هذا الإنجاز الرائع الذي نالته بجدارة، حيث أن جميع الحاصلين على جوائزنا يظهرون إلتزاماً راسخاً وحرصاً شديداً للحفاظ على سلامة كل من يتواجد في بيئة العمل لديهم.

وهنأ بيتر ماجيتريك، رئيس مجلس السلامة البريطاني القرية العالمية، بالنيابة عن مجلس السلامة البريطاني، على تحقيقها أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة للعام الرابع منوها بأنه إنجاز جدير بالثناء، ويعد نموذجاً إيجابياً للعاملين في القطاع.