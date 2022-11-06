موعد مع النجوم في مدينة إكسبو خلال «دبي للرياضات الرقمية»

أطلق مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالشراكة مع شركة «في إس بي إن»، الرائدة عالمياً في حلول وأنشطة الرياضات الإلكترونية، ويجري تنظيمه بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشركة «النزا»، مجموعة من باقات التذاكر لحضور فعاليتي «جيم إكسبو» و«بوب كون الشرق الأوسط»، اللتين ستُنظمان في القاعة الجنوبية في مركز دبي للمعارض بـ«مدينة إكسبو دبي»، من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وأمام حضور هاتين الفعاليتين فرصة لمقابلة مجموعة من أبرز المشاهير والفنانين والمبدعين العالميين، إضافة إلى حضور ورش عمل حصرية، وعروض أفلام، ومعرض للفنانين، والعروض التنكرية «الكوسبلاي»، ومسابقات الألعاب، وبطولات الرياضات الرقمية، وغيرها الكثير. ويقدم المهرجان للأفراد والعائلات مجموعة من خيارات التذاكر، التي تسمح لهم بالاستمتاع بتجربة شاملة في الفعاليتين ليوم واحد أو أربعة أيام، وتتوافر التذاكر عبر منصّات «بلاتينيوم ليست»، و«سبيدي كوميكس»، و«فيرجن ميغاستور». كما يطرح المهرجان تذاكر خاصة بكبار الشخصيات توفر مزايا الدخول السريع، والوصول إلى العروض الرئيسة والمنتجات الخاصة بفعالية «بوب كون الشرق الأوسط».

وتوفر فعالية «جيم إكسبو» منصّة شاملة لعشاق الألعاب والرياضات الرقمية، وتحتضن العديد من المناطق التي تستضيف العلامات التجارية والناشرين وخبراء الألعاب. ويمكن للمشجعين مشاهدة بطولات الرياضات الرقمية الحية الحماسية، إضافة إلى لقاء ومنافسة مشاهير عالم ألعاب الفيديو في مناطق الألعاب المجانية، كما توفر منطقة ألعاب الفيديو الكلاسيكية فرصة الاستمتاع بأجمل الألعاب الكلاسيكية النادرة والمنافسات الودية المميزة. وتقدم الفعالية للجمهور فرصة تجربة أحدث الألعاب المستقلة، والاطلاع على النسخ التجريبية لبعض من إصدارات مطوّري الألعاب المستقلين في منطقة الاستكشاف. فعالية «جي اكس آر كونتنت هاوس» ستكون محور الفعاليات خلال الأيام الأربعة، وحافلة بالفعاليات التفاعلية والشيقة، والتي تتضمن: «إي زد لاونج»، و«غالاكتيك هب»، و«جي جي تشات»، ومنطقة البودكاست.

وتضم فعالية «بوب كون الشرق الأوسط» مجموعة من التجارب الترفيهية في العديد من محاور الثقافة الشعبية، مثل الأبطال الخارقين، ومجلات القصص المصورة، وألعاب الفيديو والفن والأفلام والتلفزيون و«الأنيمي» وغيرها. كما يمكن للزوّار ارتداء أزياء «كوسبلاي» لشخصياتهم المفضلة ومقابلة مشاهير «كوسبلاي»، إضافة إلى الاستمتاع بأجواء ثقافة الرسوم المتحركة اليابانية «الأنيمي»، من خلال العروض الحية وعروض الأفلام وورش العمل والفن.

وتتضمن قائمة المشاهير الذين سيحضرون فعالية «بوب كون الشرق الأوسط»: كريس هيمسورث، وكيت هارينجتون، وستيفن أميل - أوليفر كوين، وجيانكارلو إسبوزيتو، وبرنارد هيل، وروس ماركاند، وميلي ألكوك، وكاتي كاسيدي، وراي بورتر، وكارا بونو، وأوزريك تشاو، وفيرونيكا تايلور، وآبي تروت، وأليكس ليفينالي، وأليك أوتجوف، وشون كانان، ولوكلين مونرو، وجوليان جلوفر.

يشار إلى أن مهرجان دبي للرياضات الرقمية، ينطلق من التاسع إلى 20 نوفمبر الجاري. ويحتفي المهرجان بالألعاب الإلكترونية لتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضات الرقمية والأنشطة الترفيهية القائمة على التكنولوجيا ومدينة رائدة على صعيد الابتكار. ويُعد المهرجان السنوي أول فعالية ترفيهية عالمية تُنظم في مركز دبي للمعارض ضمن «مدينة إكسبو دبي»، إذ تضمّ الدورة الأولى مجموعة من بطولات الرياضات الرقمية، بما في ذلك بطولة ببجي العالمية وبطولة طلاب المدارس، إضافة إلى باقة من الحفلات الموسيقية الحية وتجارب الألعاب الغامرة وفعاليات التواصل بين الجهات المعنية والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

«مقابلة الأبطال»

تتميز منطقة مقابلة الأبطال في مهرجان دبي للرياضات الرقمية، بكونها مركز اهتمام كثيرين يتوافدون لمشاهدة المشاهير المفضلين لديهم، بينما تتضمن العروض الأساسية جلسات حوارية مع المشاهير، وعروضاً موسيقية حية، ومسابقات «كوسبلاي» وغيرها. ويعرض مسرح المهرجان أيضاً أفلاماً حصرية مستقلة وعروضاً أولية، إضافة إلى إقامة حفل توزيع جوائز.

بينما تقدم منطقة «الدوجو» ورش عمل خاصة بإشراف أفضل الخبراء في مجال صناعة الأفلام والألعاب والفنون والموسيقى والكوميديا والسيناريو وغيرها. فيما توفر منطقة القرية اليابانية تجربة شاملة وغامرة في عالم «الأنيمي» الياباني.