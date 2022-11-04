موظفو «تويتر» سيعرفون مصيرهم اليوم برسالة إلكترونية

يعرف موظفو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر البريد الالكتروني اليوم الجمعة، ما إذا كان عملهم في الموقع مستمرا أم لا، في أعقاب استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.

وسيحصل كل موظف بموقع «تويتر» على رسالة بالبريد الالكتروني، بعنوان «دورك على تويتر»، طبقا لبيان، تم إرساله للموظفين، وتم تسريبه لوسائل الإعلام الأمريكية.

وأضاف البيان أن هؤلاء الذين سيخسرون عملهم، سيتلقون إشعارا على بريدهم الشخصي، بينما هؤلاء الذين لن تتأثر وظائفهم، سيتلقون إشعارا عبر رسالة بالبريد الالكتروني على تويتر.

وطبقا لتقارير، فإن كل موظف معار عرضة لمخاطر التسريح. وهذا سيصل إلى حوالي 3700 وظيفة في الإجمالي.

جاء هذا الإعلان بعد أن اشترى الملياردير في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» موقع «تويتر»، بعد أشهر من المناقشات الصعبة، في اتفاق بقيمة 44 مليار دولار، الأسبوع الماضي ونقله إلى ملكيته الخاصة.

وكان بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين الماضي قد ذكر أن إيلون ماسك، رئيس تويتر الجديد، حل مجلس إدارة منصة التدوينات القصيرة وتولى السيطرة وحده.

وتخلى جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة عن مناصبهم. وعين ماسك نفسه المدير الجديد الوحيد حتى الآن. وقامت بورصة نيويورك بالفعل بإلغاء إدراج أسهم تويتر.

