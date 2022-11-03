مزارع أندونيسي يستعد للزواج للمرة 88

أعلن مزارع أندونيسي يبلغ في 61 من العمر، يطلق عليه لقب" كان" أنه سيتزوج للمرة 88، معلنا انه سيعود لاحدى زوجاته السابقات، لأنها لا تزال "مجنونة" بحبه على حد تعبيره.

وقال المزارع المعروف باسم "كان" من مقاطعة جاوة الغربية لوسائل إعلام محلية أن النساء ينجذبن إليه بسبب قوته الروحية.

وحدد المزارع عروسه القادمة قائلا "أخطط للزواج من زوجتي السابقة من الزواج رقم 86". وشرح أنه " على الرغم من أننا انفصلنا لفترة طويلة ، إلا أن الحب بيننا لا يزال قوياً وأنا أرفض التفريط به".

وأضاف أن زوجته رقم 86 لازالت "كل هذا الوقت مجنونة بشأني رغم أننا تزوجنا لمدة شهر فقط".

وروى المزارع "كان" أنه تزوج للمرة الأولى بعمر 14 فقط من فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وطلبت الطلاق منه بعد عامين، بسبب مزاجه السيئ.

وأثر الأمر بـ "كان" وتركه يشعر بالغضب فسعى للحصول على معرفة "روحية" أدت إلى تأثيره الكبير على النساء التي تشعر " بالإغماء عند قدميه". وقال "مع ذلك، لا أريد أن أفعل أشياء ليست لطيفة مع النساء اللواتي أعرفهن وأرفض اللعب بمشاعرهن".