هل شرب القهوة مع تناول الطعام مضر؟

أوضحت خبيرة تغذية أميركية أن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم، وذلك كما ذكرت "روسيا اليوم"، نقلاً عن "نوفوستي".

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية الدكتورة روكسانا باكير إن أعراض نقص الحديد تظهر على شكل شحوب الجلد والضعف وضيق التنفس والدوخة، وسبب ظهور هذه الأعراض هو قلة إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء.

وأضافت يمكن أن تسبب القهوة تفاقم نقص الحديد في الدم عند تناولها مع وجبة الفطور في الصباح أو الغداء.

وقالت خبيرة التغذية إن القهوة تحتوي على مادة البوليفينول (حمض الكلوروجينيك) التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم".

وأضافت قائلة هذا ما أكدته الدراسات، حيث اتضح للباحثين أن امتصاص الحديد ينخفض من 90 إلى 40% عند الأشخاص الذين يتناولون القهوة مع وجبة الطعام.

وتنصح الخبيرة، بتناول القهوة بعد مضي على الأقل 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام. لمنع حصول نقص في الحديد بالجسم، كما أنه لا يحبذ تناول القهوة على معدة فارغة. كما أن تناول القهوة قبل ساعة من تناول الطعام يسبب سوء امتصاص الحديد أيضا.

