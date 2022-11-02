«بيوتي وورلد ميدل إيست دبي» يكرّم الفائزين بجوائزه

أعلن «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري الدولي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والعطور والرفاهية والعناية بالشعر، والذي تستضيفه دبي، عن نتائج الدورة الثانية من حفل جوائزه الليلة الماضية، ضمن حفل تنكري متألق أقيم في فندق «العنوان سكاي فيو».

وكان من بين الفائزين صانع العطور الفرنسي موريس روسيل، الذي حصد «جائزة الإنجاز مدى الحياة». ويُعتبر روسيل أحد أشهر الأسماء في صناعة العطور، حيث جاءت هذه الجائزة تقديراً لما يقرب من 50 عاماً من الخبرة في صناعة بعض من أشهر العطور على مستوى العالم. كما تم اختياره للفوز بالجائزة، نظراً إلى تأثيره الكبير في السوق الإقليمية، إضافة إلى مكانته بين صانعي العطور على مستوى العالم.

ومُنحت جائزة «أفضل صانع عطور للعام» المرموقة إلى داليا إزيم من جيفودان،

وحصدت جائزة «أفضل علامة تجارية محلية للعام» شركة «هنداش» لمستحضرات التجميل.

وذهبت جائزة «أفضل منتج جديد للعام»، إلى منتج «ريدانس إنهانسر إسينشيال أويل بليند» من شركة «إيمالشن» لمستحضرات التجميل، أما جائزة «أفضل ابتكار للعام» فقد تم منحها لـ«آيربارفام»، وهو حل تقني قادر على إعادة إنتاج ما يصل إلى 100 رائحة عطرية بدقة للسماح للمستخدمين بتجربتها، دون التأثير على حاسة الشم أو التغلغل في البشرة.

وحضر الحفل نحو 400 شركة رائدة في قطاعي الجمال والعطور للاحتفاء بالإنجازات الأبرز واكتشاف المواهب الصاعدة في القطاع.

ومن بين الفائزين الآخرين الذين تم تتويجهم خلال الأمسية شركة «أرماف»، التي حصلت على جائزة «أفضل عطر للمستهلكين لهذا العام» عن عطر «كلوب دو نوي إنتينس مان»، أما جائزة «أفضل علامة جمال مستدامة للعام»، فقد فازت بها شركة «عائشة لاشيز». وتم منح جائزة «أفضل حملة تسويق رقمية للعام» لشركة «دابر إنترناشيونال»، وذلك عن حملة «أصوات فاتيكا»، التي تضم شخصيات نسائية ملهمة.