ثلاجة تنقذ صيادا من موت محقق في عرض البحر

أنقذت ثلاجة قديمة كانت على متن قارب صيد صاحب القارب حين التجأ إلى داخلها بعد غرق قاربه بشكل مفاجئ.

وكان الصياد الشاب عنات ماسايوت أخذ قاربه طويل الذيل للصيد في جزيرة كوه لاو هانغ، بالقرب من جزيرة هونغ في تايلاند، وكان بمفرده ، وقال إن الطقس كان جيدًا أثناء قيامه بالصيد. ولكن موجة كبيرة قال أنها "جاءت من العدم" وضربت قاربه، فامتلأ بدن السفينة بالمياه وغرق قاربه وسط البحر.

ولحسن الحظ ، تمكن عنات من الصعود إلى الثلاجة القديمة التي كان يحتفظ بأسماكه فيها واستلقى فيها. وعلى الرغم من عدم تمكنه من رؤية أي شيء لأميال ، مر قارب صيد عابر في النهاية وسحب عنات بأمان من الثلاجة، وأخذه إلى الشاطئ.

ولاحقا قالت وسائل تواصل اجتماعي أن المحسنين المحليين والأصدقاء والعائلة دعوا المشاركة في مساعدة الشاب على شراء قارب جديد ليتمكن من تحصيل رزقه مجددا والعودة للبحر.