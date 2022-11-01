القرية العالمية تكشف مفاجأة جديدة: حان وقت الاستمتاع بالجليد

أعلنت القرية العالمية عن انطلاق فعاليات وجهتها الترفيهية الأحدث في موسمها الجديد، وهي حلبة تزلج «سنوفست» التي تعد صديقة للبيئة.

ودعت الوجهة الشهيرة في دبي كل محبّي التزلج على الجليد إلى تجربة «سنوفست» «وهي حلبة تزلج صناعية ثورية من المستوى العالمي، تمنحهم نفس تجربة التزلج على الجليد الحقيقي ولكن بدون أقدام مبللة أو أنوف باردة».

وسيتمكن محبّو التشويق من جميع الأعمار من الاستمتاع بليلة من التزلج حول الحلبة بعض النظر عن درجة حرارة الجو، وحتى تجربة الشعور بالثلوج التي تهطل على الوجهة في مختلف الأوقات.

يمكن للضيوف زيارة الوجهة الترفيهية الجديدة عند مدخل منطقة كرنفال™ للألعاب، والتي توفر لهم جميع المعدّات اللازمة للاستمتاع بالتزلج وتشمل الزلاجات، ودعامات التزلج للصغار، وحتى جوارب التزلج لضمان قضائهم لأروع الأوقات.

وتستقبل حلبة التزلج الضيوف مقابل 40 درهماً للتذكرة التي تمنح الزوار من جميع الأعمار 20 دقيقة داخل الوجهة.