وفاة الشيف المصري أسامة السيد بعد صراع مع المرض

توفي الشيف أسامة عبد المحسن السيد الشهير بـ أسامة السيد، اليوم، بعد مروره بأزمة صحية حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للشيف بموقع فيس بوك.

وكتبت الصفحة: انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبد المحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفو عنه، وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الشيف أسامة السيد قد طلب من متابعيه الدعاء له وذكره بالخير، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا في أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن، تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.



وبحسب ما نشره موقع "القاهرة 24"، يعد الشيف أسامة السيد واحدًا من أوائل من قدموا برامج الطبخ على شاشة التليفزيون، وقدم برنامج "بالهنا والشفا" عام 1991 على قنوات إم بي سي وANA الأمريكية والذي يعد أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية، وفي عام 2002 قدم برنامجه الشهير “مطبخ سي السيد”، على شاشة قناة دريم، وبعدها قدم برنامج “مع أسامة أطيب”، على قناة دبي وكانت آخر برامجه في الطبخ هو "من مطبخ أسامة" في عام 2015و والمذاع عبر شاشة سي بي سي سفرة.